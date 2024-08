https://fr.sputniknews.africa/20240812/plusieurs-regions-du-centre-de-lest-de-lalgerie-sont-confrontees-a-des-incendies-depuis-vendredi-1067825358.html

Plusieurs régions du centre de l’est de l’Algérie sont confrontées à des incendies depuis vendredi

Les zones touchées sont: Tizi Ouzou et Béjaïa, en Kabylie. 12.08.2024, Sputnik Afrique

Des habitants menacés par les flammes ont été évacués par la Protection civile. Outre des dizaines de camions, des moyens aériens ont aussi été utilisés, dont six avions AT 802 et un autre de type BE 200, a indiqué la Protection civile. Les habitants de la région ont aussi prêté main forte aux sapeurs-pompiers pour venir à bout des incendies.Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique, à l'origine de sécheresses et des canicules fragilisant la végétation.Fin juillet 2023, des incendies avaient ravagé le nord-est du pays, en particulier la région de Bejaïa, faisant au moins 34 morts et détruisant des milliers d'hectares de forêts et de cultures ainsi que des centaines d'habitations.En août 2022, de gigantesques incendies dans la même région avaient causé la mort de 37 personnes autour d'El Tarf.L'été 2021 avait été le plus meurtrier depuis des décennies: plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord du pays.

