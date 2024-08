Le groupement Nord a frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 60 militaires. Un radar AN/TPQ-49 américain et un dépôt de munitions ont aussi été détruit. Le groupement Nord a frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 60 militaires. Un radar AN/TPQ-49 américain et un dépôt de munitions ont aussi été détruit.

Le groupement Ouest a conquis des positions plus avantageuses, attaqué quatre brigades ennemies er repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 militaires, mais aussi un obusier M777 et deux obusiers M119 américains. Le groupement Ouest a conquis des positions plus avantageuses, attaqué quatre brigades ennemies er repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 militaires, mais aussi un obusier M777 et deux obusiers M119 américains.

Le groupement Sud a amélioré sa situation, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'ennemi a perdu 570 soldats, mais aussi un véhicule blindé de transport de troupes M113 de production américaine. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés: deux obusiers M777 et un obusier M198 américains et deux obusiers L-119 britanniques. Le groupement Sud a amélioré sa situation, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'ennemi a perdu 570 soldats, mais aussi un véhicule blindé de transport de troupes M113 de production américaine. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés: deux obusiers M777 et un obusier M198 américains et deux obusiers L-119 britanniques.

Le groupement Centre a attaqué trois brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 390 militaires, un char M1A1 Abrams, deux véhicules de combat d'infanterie Bradley et deux obusiers américains: M777 et M119. Le groupement Centre a attaqué trois brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 390 militaires, un char M1A1 Abrams, deux véhicules de combat d'infanterie Bradley et deux obusiers américains: M777 et M119.

Le groupement Est a occupé des positions plus avantageuses, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'ennemi a perdu 100 soldats, deux canons automoteurs Krab polonais, un obusier FH-70 britannique et un radar AN/TPQ-50 américain. Le groupement Est a occupé des positions plus avantageuses, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'ennemi a perdu 100 soldats, deux canons automoteurs Krab polonais, un obusier FH-70 britannique et un radar AN/TPQ-50 américain.

Le groupement Dniepr a attaqué deux brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 75 militaires. Le groupement Dniepr a attaqué deux brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 75 militaires.