Mission nocturne d'hélicoptères russes dans la région de Koursk - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'une sortie de combat effectuée durant la nuit par des hélicoptères Ka-52 et Mi-28 russes dans la région de Koursk. 12.08.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/04/1046092857_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_9e5d2ef531ce1fba930ffbc9e61139b2.jpg

Des hélicoptères russes Mi-28 et Ka-52 ont mené des frappes de roquettes et de missiles sur les troupes ukrainienne qui se trouvent dans la région russe de Koursk dans la nuit du 11 au 12 août, a annoncé le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Les appareils ont utilisé des missiles Vikhr et des roquettes, précise la Défense.

