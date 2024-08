https://fr.sputniknews.africa/20240812/le-systeme-denseignement-superieur-russe-donne-un-enorme-avantage-concurrentiel-1067831642.html

Le système d'enseignement supérieur russe "donne un énorme avantage concurrentiel"

Le système d’enseignement supérieur russe "donne un énorme avantage concurrentiel"

"Nous avons emmené cette faculté préparatoire, l'étude de la langue russe, directement en Afrique, dans trois pays - la Tanzanie, la Zambie et l'Éthiopie", développe Alexandre Evstigneev. Après ces classes, les jeunes Éthiopiens doués peuvent obtenir une bourse et entrer dans 4 universités russes. Tout cela sans perdre une année et en économisant ainsi "de l'argent, du temps, des nerfs". Cette année scolaire, les classes préparatoires fonctionnaient pour la première fois, dans un régime de test, pendant 10 mois, explique-t-il. Comme l’orientation est technique, ils n'étudiaient pas seulement la langue russe, mais également la physique, les mathématiques et l’informatique, 4.000 heures de cours au total."L’adhésion de l’Éthiopie aux BRICS a joué un rôle important", décrypte Alexandre Evstigneev. Ces jeunes Éthiopiens ont réalisé que "c'était une chance, que ce n'était que le début", qu’ils "sont désormais dans le cercle de nos amis proches". "En Éthiopie, on sait depuis l'époque soviétique que l'éducation en Russie est de très haute qualité", rappelle-t-il.En général, les filières auxquelles s’intéressent les Éthiopiens sont l’agriculture, la médecine, la diplomatie, les médias, mais également l’aviation, les sciences spatiales, le nucléaire civile, l’intelligence artificielle.

