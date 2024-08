https://fr.sputniknews.africa/20240812/le-systeme-de-refroidissement-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-detruit-dans-une-frappe-de-kiev-1067817345.html

Le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporojié détruit dans une frappe de Kiev

Le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporojié détruit dans une frappe de Kiev

12.08.2024

Le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporojié a entièrement brûlé de l'intérieur après une frappe ukrainienne, perpétrée le 11 août. 12.08.2024, Sputnik Afrique

Les délais et la possibilité de la restaurer seront clairs après avoir évalué les dégâts, a déclaré à Sputnik Evguéniya Yachina, directrice des communications de la centrale de Zaporojié. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, "il n'y a pas d'impact sur la sûreté nucléaire", alors que les six réacteurs sont à l'arrêt. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, appelle par ailleurs à "cesser" de telles "attaques irresponsables qui [...] augmentent le danger d'un accident nucléaire".Zelensky a publié des images d'un incendie à la centrale de Zaporojié, tout en omettant de préciser que le feu s'était déclaré après une attaque ukrainienne Selon le gouverneur de la région, Evguéni Balitski, l'incendie a touché les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire quand l'armée de Kiev a bombardé la ville voisine d'Energodar. Kiev, sous la direction de l'Occident, a sapé la sécurité énergétique mondiale et s'est mis à terroriser le continent par le nucléaire, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

