La Zambie ferme temporairement sa frontière avec la RDC

La Zambie ferme temporairement sa frontière avec la RDC

La mesure vise à "protéger les biens et la vie humaine du pays, en raison des manifestations qui se déroulent en RDC", selon le ministère zambien du Commerce... 12.08.2024, Sputnik Afrique

La décision a été annoncée le 11 août par le ministre zambien du Commerce et de l’Industrie. Il s’agit de la fermeture de 3 points de contrôle.La mesure vise à "protéger les biens et la vie humaine du pays, en raison des manifestations qui se déroulent en RDC", selon Chipoka Mulenga qui engage les "frères en RDC à résoudre ce problème de la manière la plus rapide et la plus diplomatique".La semaine dernière les autorités congolaises, afin de promouvoir la production locale, ont interdit les importations de bières, de boissons gazeuses, de carreaux, de faïences et de chaux. La décision a engendré des protestations spontanées des transporteurs congolais à la frontière. Les frontières sont fermées à l’import-export et non au mouvement de populations, a déclaré au média Radio Okapi le maire de la localité congolaise frontalière de Kasumbalesa.

