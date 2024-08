https://fr.sputniknews.africa/20240812/la-russie-organise-dans-3-pays-africains-une-formation-pour-integrer-des-universites-russes-1067820987.html

La Russie organise dans 3 pays africains une formation pour intégrer des universités russes

La Zambie, la Tanzanie et l'Éthiopie accueillent les classes préparatoires pour aider leurs jeunes à intégrer des universités russes. 12.08.2024, Sputnik Afrique

Les jeunes de la première promotion qui ont réussi les examens d'entrée, pourront poursuivre leurs études en septembre en 1ère année dans 4 universités russes, selon l’agence fédérale russe Rossotrudnichestvo, qui chapeaute le projet. Les cours ont lieu dans les centres culturels russes Maison russe en Zambie, Tanzanie, Éthiopie. Le profil du programme est "ingénierie et technique" avec une formation d'une durée de 10 mois. Les inscrits suivent des cours intensifs de russe, ainsi que les mathématiques, la physique et l’informatique, tout cela en russe. Quatre grandes universités russes – à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Stavropol, à Iekaterinbourg – participent déjà au programme.Il est prévu d’ajouter des profils médicaux et humanitaires, étendre le projet à d’autres pays et augmenter le nombre d'universités russes partenaires."La participation au projet est un bon début pour les jeunes qui envisagent de relier leur vie et leur parcours professionnel à la Russie et de poursuivre leurs études en russe dans les universités russes", selon Rossotrudnichestvo.

