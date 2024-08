https://fr.sputniknews.africa/20240812/la-russie-et-lerythree-elargiront-leur-cooperation-economique-1067824656.html

La Russie et l'Érythrée élargiront leur coopération économique

La Russie et l'Érythrée élargiront leur coopération économique

Sputnik Afrique

Moscou et Asmara ont convenu d'approfondir leurs relations économiques et de mieux se coordonner au sein de l'Onu et d'autres structures sur les sujets... 12.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-12T12:26+0200

2024-08-12T12:26+0200

2024-08-12T12:26+0200

afrique subsaharienne

érythrée

coopération

mission diplomatique

mikhaïl bogdanov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103024/79/1030247951_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_b1b49eb7e0685eb6aa30e913fe2d6678.jpg

C'est ce que précise un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, après la rencontre à Moscou entre le chargé d'affaires érythréen Naizgi Tesfatsion Hagos et Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

afrique subsaharienne

érythrée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, érythrée, coopération, mission diplomatique, mikhaïl bogdanov