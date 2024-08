https://fr.sputniknews.africa/20240812/escalade-iran-israel-les-usa-ont-ils-les-moyens-de-leur-politique-militaire-au-moyen-orient--1067820866.html

Escalade Iran-Israël: les USA ont-ils les moyens de leur politique militaire au Moyen-Orient ?

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/AIRBUS Groupe, explique que, dans le contexte de l’escalade... 12.08.2024, Sputnik Afrique

Escalade Iran-Israël: les USA ont-ils les moyens de leur politique militaire au Moyen-Orient ? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/AIRBUS Groupe, explique que, dans le contexte de l’escalade entre l’Iran, le Hezbollah et Ansarallah contre Israël, «l’engagement de l’armée américaine au Moyen-Orient relève de la gesticulation et du théâtre plus que d’autres choses».

"Une attaque massive et coordonnée de l’Iran, du Hezbollah et d’Ansarallah au Yémen contre Israël en guise de contremesure par rapport aux derniers assassinats commis par Tel-Aviv serait une erreur", estime auprès de Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/AIRBUS Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA). Il a également enseigné en qualité de professeur d’innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, à Moscou. Et d’expliquer : "Le fait que l’Iran ait averti un certain nombre de pays ne plaide pas en faveur d’une telle représaille. Comme la plupart de ces groupes sont des alliés de l’Iran, un seul missile iranien hypersonique ferait bien mieux l’affaire. Pas interceptable ni vraiment détectable et une frappe limitée pour bien donner le ton. L’Iran a-t-il une telle capacité, je pense que oui".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

