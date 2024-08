https://fr.sputniknews.africa/20240812/en-direct-la-ceremonie-douverture-du-forum-international-armee-2024-en-russie-1067818174.html

La cérémonie d’ouverture du forum international Armée 2024 en Russie - vidéo

Le forum international Armée 2024 s'ouvre le 12 août en Russie. Suivez l'évènement en direct sur notre site et notre chaîne Telegram. 12.08.2024, Sputnik Afrique

L'événement se tient sur la base du centre des Congrès et d'exposition Patriot, du terrain d'entraînement d’Alabino et de l'aérodrome de Koubinka. Les délégations de 83 États y participeront, dont 39 seront dirigées par les chefs de départements de la Défense et des chefs d'état-major, a rapporté le ministère russe de la Défense. Des représentants de plus de 120 entreprises étrangères prennent part au forum. Au total, plus de 20.000 échantillons de produits militaires et à double usage seront présentés.

