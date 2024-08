https://fr.sputniknews.africa/20240811/une-liaison-ferroviaire-entre-lalgerie-et-la-tunisie-de-nouveau-operationnelle-1067816219.html

Une liaison ferroviaire entre l'Algérie et la Tunisie de nouveau opérationnelle

11.08.2024

La Société nationale des transports ferroviaires d'Algérie a annoncé la reprise de ce service, avec un voyage commercial inaugural au départ de Tunis. La ligne, couvrant une distance de 357 kilomètres, offrira dans un premier temps un service quotidien entre Annaba et Tunis, en passant par plusieurs villes des deux pays. Le train possède: Le service a été interrompu une première fois en 1995 pour des raisons de sécurité, puis suspendu à nouveau en 2003 en raison de problèmes techniques.

