Un parti du Ghana fustige l'ingérence ukrainienne en Afrique

"Le Mouvement Socialiste du Ghana soutient pleinement les réponses des gouvernements du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina Faso à cette insulte et à l'expulsion des diplomates ukrainiens de leur pays. Le parti appelle les Africains et le Mouvement mondial pour la paix à condamner l’agression de l’Ukraine dans les termes les plus forts possibles et à se mobiliser contre leur implication dans nos affaires", indique le communiqué.