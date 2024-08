https://fr.sputniknews.africa/20240811/soudan-le-bilan-des-victimes-des-fortes-pluies-salourdit-a-53-morts-1067808552.html

Soudan: le bilan des victimes des fortes pluies s'alourdit à 53 morts

Le bilan des victimes des fortes pluies qui ont frappé de nombreux États du Soudan s'est alourdi à 53 morts, a annoncé samedi le ministère soudanais de la... 11.08.2024, Sputnik Afrique

Selon un communiqué de la salle d'urgence d'automne du ministère, "au total, 53 morts ont été enregistrées, tandis que 9.777 familles ont été touchées".La salle d'urgence a précisé que neuf États du pays ont été touchés, tandis que plus de 2.000 maisons se sont complètement effondrées et plus de 4.000 se sont partiellement effondrées.En outre, a-t-elle ajouté, 25 nouveaux cas de diarrhée aqueuse aiguë ont été enregistrés vendredi, portant le nombre total de cas à 192 dans trois États.Phénomène annuel au Soudan, les inondations se produisent généralement entre juin et octobre. Au cours des trois dernières années, de fortes pluies ont fait des centaines de morts et détruit de vastes étendues de terres agricoles.

