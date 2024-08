https://fr.sputniknews.africa/20240811/les-relations-entre-la-russie-et-le-tchad-sont-amicales-et-respectueuses-dit-valentina-matvienko-1067814096.html

Les relations entre la Russie et le Tchad sont "amicales et respectueuses", dit Valentina Matvienko

À l’occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du parlement russe, a envoyé un télégramme à... 11.08.2024, Sputnik Afrique

"Les relations entre nos pays sont amicales et respectueuses, ce qui constitue une bonne base pour l'expansion progressive de l'interaction dans les domaines politique, commercial, économique, culturel et humanitaire", a déclaré la sénatrice russe.La présidente du Conseil de la Fédération, chambre haute du parlement russe, a prôné l'intensification du dialogue avec l'Assemblée nationale du Tchad.Le Conseil de Fédération russe "confirme son intérêt pour l'intensification du dialogue interparlementaire et est prêt à déployer des efforts pour élargir la coopération bilatérale au profit des peuples de nos pays", a-t-elle fait savoir.

