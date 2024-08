https://fr.sputniknews.africa/20240811/la-diplomatie-a-une-chance-a-la-frontiere-libano-israelienne-selon-un-responsable-onusien-1067813858.html

La diplomatie "a une chance" à la frontière libano-israélienne, selon un responsable onusien

La diplomatie "a une chance" à la frontière libano-israélienne, selon un responsable onusien

Sputnik Afrique

L'Onu compte sur une issue diplomatique à la frontière libano-israélienne mais s'inquiète des crispations entre les deux parties et de possibles malentendus... 11.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-11T17:17+0200

2024-08-11T17:17+0200

2024-08-11T17:17+0200

international

liban

israël

onu

moyen-orient

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/0a/1044408350_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_96d648aea230a819eeb853178aec305d.jpg

Les échanges de frappes entre Israël et le Liban inquiètent l'Onu qui table cependant sur une "solution politique et diplomatique", explique à Sputnik Andrea Tenenti secrétaire de presse de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).Et de rappeler que plus de 100.000 personnes ont fui le sud du Liban et un grand nombre dans le nord d'Israël sont également en danger.,La FINUL garde des contacts étroits avec les deux parties pour "réduire les tensions". L'organisation mène aussi 450 activités chaque jour, apportant une assistance aux populations du sud du Liban, selon M.Tenenti.

liban

israël

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, liban, israël, onu, moyen-orient