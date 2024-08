https://fr.sputniknews.africa/20240811/la-bielorussie-deplace-des-chars-vers-la-frontiere-ukrainienne-1067811957.html

La Biélorussie déplace des chars vers la frontière ukrainienne

Des forces d'opérations spéciales, des forces terrestres et des forces de missiles, y compris les systèmes de fusées Polonaise et les systèmes de missiles... 11.08.2024, Sputnik Afrique

Les forces et les moyens des forces de missiles anti-aériens, des troupes radiotechniques et de l'aviation ont également été renforcés. Le 10 août, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a ordonné de renforcer les troupes sur les axes de Gomel et de Mozyr afin de répondre à d'éventuelles provocations. Le 9 août, des drones ukrainiens volant en direction de la Russie au-dessus de la Biélorussie ont été détruits, a-t-il indiqué.Dans une vidéo dévoilée par le ministère biélorusse de la Défense ce 11 août, les militaires de l'une des brigades mécanisées chargent du matériel militaire pour le transporter via la voie ferrée.

