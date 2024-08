https://fr.sputniknews.africa/20240811/de-nouvelles-tentatives-de-kiev-de-faire-une-incursion-dans-le-territoire-russe-ont-ete-repoussees-1067812193.html

De nouvelles tentatives de Kiev de faire une incursion dans le territoire russe ont été repoussées

Les forces armées russes ont repoussé les nouvelles tentatives ukrainiennes de faire une incursion dans la région de Koursk en profondeur, selon le ministère... 11.08.2024, Sputnik Afrique

Des groupes mobiles ennemis, à l'aide de véhicules blindés, ont tenté de faire une percée près des localités de Tolpino, Zhuravli et Obshchiy Kolodez. Les tentatives ont été repoussées.️Une tentative ukrainienne de percée dans le district de Belovsky de la région russe de Koursk a été stoppée.Sur l’axe de Koursk, au cours de la journée, l’Ukraine a perdu 230 militaires et 38 véhicules blindés, dont 7 chars, 28 blindés, 3 lanceurs et un radar du système de défense aérienne Patriot.Au total, sur cet axe, l'ennemi a perdu 1.350 militaires. Des équipements lourds, dont 29 chars, 23 véhicules blindés de transport de troupes, 9 véhicules de combat d'infanterie, 116 véhicules blindés, ont été détruits.

