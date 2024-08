https://fr.sputniknews.africa/20240811/au-royaume-uni-les-radiologues-doivent-interroger-les-hommes-sur-leur-grossesse-1067808831.html

Au Royaume-Uni, les radiologues doivent interroger les hommes sur leur grossesse

Au Royaume-Uni, les radiologues doivent interroger les hommes sur leur grossesse

La mesure concerne plusieurs hôpitaux britanniques, écrit le journal Telegraph. Les radiologues de ces établissements ont été informés qu'ils devaient dépister toute grossesse chez tous les patients âgés de 12 à 55 ans, quel que soit leur sexe, dans le cadre des directives visant à promouvoir l'inclusivité. Ces lignes directrices ont été élaborées par la Société des radiologues après qu'un homme transgenre qui n’était pas au courant de sa grossesse a subi un scanner, alors que les rayonnements émis par les rayons X, les scanners et les IRM sont interdits dans ce cas. Les nouvelles exigences avaient semé la confusion et la colère parmi les patients, selon le journal. Des médecins opposés à la mesure ont déclaré que la pratique était "humiliante" pour les patients et a appelé à "revenir au bon sens".

