Le Mali condamne les assertions "méprisantes" d'un ministre suédois

Celui-ci a annoncé la fin de l’aide financière de Stockholm à Bamako. Pour le gouvernement malien, c’est une déclaration "erronée et hostile". 10.08.2024, Sputnik Afrique

La décision suédoise a été communiquée sur les réseaux sociaux par Johan Forssell, ministre de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur. Elle intervient suite à la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Kiev, initiée par la partie malienne.Cette déclaration suédoise s'ajoute à la décision "brutale" de la Suède de mettre fin à sa coopération bilatérale et de fermer son ambassade à Bamako en décembre 2023 et juin 2024 respectivement.Bamako a réaffirmé dans son communiqué que "la sécurité de la nation" et la vie de ses soldats sont "bien au-delà de toute aide au développement".

