Ethiopian Airlines va construire "le plus grand aéroport d'Afrique"

Ethiopian Airlines va construire "le plus grand aéroport d'Afrique"

La compagnie compte ainsi renforcer son statut de hub régional. Le pays a signé un accord pour la conception d'une nouvelle installation à quatre pistes près... 10.08.2024, Sputnik Afrique

L'ambitieux projet, annoncé en 2018, devrait être opérationnel d'ici 2029 et aura une capacité de 100 millions de passagers par an, surpassant tous les aéroports africains existants. Le nouvel aéroport offrira également un espace de stationnement pour 270 avions.La société d'ingénierie Sidara, basée à Dubaï, dirigera le processus de conception.Ce projet intervient alors que l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, principal hub actuel de l'Éthiopie, approche de sa limite de capacité de 25 millions de passagers par an.

