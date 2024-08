https://fr.sputniknews.africa/20240810/des-offices-orthodoxes-traduits-en-swahili-dans-leglise-russe-1067803760.html

Des offices orthodoxes traduits en swahili dans l’Église russe

Des offices orthodoxes traduits en swahili dans l’Église russe

Sputnik Afrique

En Tanzanie, les orthodoxes pourront désormais prier dans cette langue largement parlée dans le pays.

afrique

afrique subsaharienne

tanzanie

église orthodoxe russe

orthodoxie

swahili

Les textes ont été traduits par l’étudiant tanzanien de l’Académie spirituelle de Saint-Pétersbourg Zacharias (Mulingwa) et imprimés en Russie. Pendant les vacances d’été, l’homme est venu dans son pays natal, a transmis les livres aux paroisses et a partagé son expérience et ses connaissances reçues pendant les études en Russie.

