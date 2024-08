https://fr.sputniknews.africa/20240810/bien-vieillir-les-gens-doivent-vivre-100-ans-mais-mourir-relativement-en-bonne-sante-1067801376.html

Bien vieillir: "Les gens doivent vivre 100 ans, mais mourir relativement en bonne santé"

Bien vieillir: "Les gens doivent vivre 100 ans, mais mourir relativement en bonne santé"

Sputnik Afrique

Bannir les maladies qui accompagnent l'âge avancée, tel est l'objectif que se propose la science, explique à Sputnik Olga Tkatcheva, gériatre senior... 10.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-10T15:31+0200

2024-08-10T15:31+0200

2024-08-10T15:31+0200

opinion

santé

âge

vieillissement

maladies

tabagisme

activité physique

alimentation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0a/1067801213_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fb0ea33c38d9bdfa44f4d5b3fb492d41.jpg

L'espérance de vie a augmenté de 30 ans au cours du siècle dernier grâce à l'avancée de la médecine et l'amélioration de la qualité de vie, rappelle-t-elle. "Il faut maintenant passer à la gestion du vieillissement".Le vieillissement, c'est quoi au justeSelon le premier, le vieillissement est un processus programmé. Il est inévitable, "la question est juste de savoir à quelle vitesse et comment nous pouvons l'influencer".La deuxième école considère le vieillissement comme une accumulation d'erreurs: corrigées par le corps au long de la vie, elles deviennent trop nombreuses à un moment donné. "Il en résulte le développement de maladies liées à l'âge et le processus de vieillissement se met en place".La santé, c'est la responsabilité de chacunL'espérance de vie ne cesse d'augmenter, mais pas la longévité qui est fixée à la barre de 122 ans, constate la spécialiste.Cependant, elle relativise les avantages du progrès car même s'il aidera à vivre une vie longue et active, "il faut que chacun comprenne que personne ne gardera sa santé pour lui: n'arrêtera pas de fumer, ne fera pas d'exercice, n'adoptera pas une alimentation saine et n'ira pas chez le médecin".Que faire pour vieillir en bonne santéQuelques comportements sont de mise pour gérer le vieillissement, pour la plupart ils ne sont pas liés à la prise de médicaments.Avant tout, c'est l'activité physique, car "rien de mieux n'a été inventé pour prolonger la vie en bonne santé". La science n'est pas capable de bloquer la myostatine, protéine qui limite la croissance des tissus musculaires. En revanche, il est possible d'agir sur le tissu musculaire par le biais de l'activité physique. Chez les personnes physiquement actives, l'atrophie des muscles liée à l'âge est plus lente.Vient ensuite la nutrition. "Il est connu que les personnes qui vivent longtemps ne mangent jamais trop, et il existe des régimes et des aliments spéciaux qui ralentissent le processus de vieillissement", dit Mme Tkatcheva.Enfin, l'activité cognitive. Ce n'est pas un hasard si les scientifiques sont nombreux à vivre longtemps. En fait, ils analysent toujours de nouvelles informations, donnent des conférences, rédigent des articles.Tout cela, sans oublier l'importance des émotions positives, souvent sous-estimée, insiste-t-elle.Fumer et vivre longtemps, le paradoxe?Souvent les conseils de mener une vie saine sont accueillis par des exemples de fumeurs qui ont atteint un âge bien avancé. Ce à quoi Olga Tkatcheva réagit:Le tabac accélère le vieillissement, c'est un fait prouvé par la science, rappelle-t-elle.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, santé, âge, vieillissement, maladies, tabagisme, activité physique, alimentation