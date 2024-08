https://fr.sputniknews.africa/20240809/un-nouveau-round-de-negociations-entre-israel-et-le-hamas-pourrait-avoir-lieu-le-15-aout-1067792738.html

Un nouveau round de négociations entre Israël et le Hamas pourrait avoir lieu le 15 août

Un nouveau round de négociations entre Israël et le Hamas pourrait avoir lieu le 15 août

Des négociations urgentes devraient se tenir à Doha ou au Caire, selon une déclaration conjointe des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Le document signé par... 09.08.2024, Sputnik Afrique

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont travaillé "pendant des mois pour parvenir à un accord cadre, et il est maintenant sur la table, il ne manque que les détails de sa mise en œuvre", indique le communiqué.Il est désormais "temps d'apporter un soulagement immédiat, à la fois à la population de Gaza, aux otages et à leurs familles qui souffrent [tous] depuis longtemps", ont noté les trois pays.Le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé sa disposition à envoyer une délégation pour participer aux négociations du 15 août, alors que le Hamas n'a pas encore répondu.

