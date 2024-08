https://fr.sputniknews.africa/20240809/moscou-soutient-lafrique-qui-brigue-un-siege-permanent-au-cs-de-lonu-assure-un-ambassadeur-russe-1067787742.html

Moscou soutient l’Afrique qui brigue un siège permanent au CS de l’Onu, assure un ambassadeur russe

Moscou soutient l’Afrique qui brigue un siège permanent au CS de l’Onu, assure un ambassadeur russe

Il est grand temps de corriger l'"injustice politique et historique" commise à l'égard des pays de l'Afrique, a déclaré Evguéni Terekhine dans une interview... 09.08.2024, Sputnik Afrique

Il a rappelé que la création des Nations unies à une époque où seuls deux ou trois pays africains étaient indépendants a contribué à ce déséquilibre. C'est d'autant plus important que "70% de l’ordre du jour est consacré aux problèmes africains" et que les nations du continent représentent plus d’un quart des voix aux Nations Unies, a-t-il ajouté. Dans le même temps, toute extension du Conseil de sécurité devrait être envisagée avec prudence, alerte le diplomate russe.

