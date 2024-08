L'armée russe a libéré en une semaine trois villages en RPD, selon la Défense

Quatre avions de chasse MiG-29, un Su-27 et deux chars Leopard ukrainiens ont été détruits;

Les forces armées russes ont porté 19 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones d'attaque pour détruire des entreprises de défense ukrainiennes et des sites énergétiques qui y avaient trait, des infrastructures d'aérodrome, des systèmes de défense antiaérienne et des ateliers d'assemblage de drones;