Gazoduc transsaharien Algérie-Niger-Nigeria: le projet avance

Gazoduc transsaharien Algérie-Niger-Nigeria: le projet avance

Alger et Niamey ont réaffirmé leur volonté de mener à bien cette entreprise au cours de l’entrevue du ministre algérien de l'Énergie et des Mines avec le... 09.08.2024, Sputnik Afrique

Mohamed Arkab et Mahaman Moustapha Barké ont fait le point sur la mise en œuvre des décisions prises par les ministres en charge des hydrocarbures des trois pays concernés. Leur dernière réunion s'est tenue en juillet 2022 et a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente actant leur engagement à concrétiser ce projet. L'installation est destinée à transporter du gaz naturel nigérian vers les marchés européens via le Niger et l’Algérie. En mars dernier, le ministre algérien de l'Énergie a fait savoir que la grande partie du gazoduc de 4.000 kilomètres avait été réalisée et qu'il restait à construire 1.800 kilomètres.

