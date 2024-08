https://fr.sputniknews.africa/20240809/des-journalistes-africains-examinent-de-nouvelles-machines-agricoles-dans-une-usine-russe-1067793990.html

Des journalistes africains examinent de nouvelles machines agricoles dans une usine russe

Des journalistes africains examinent de nouvelles machines agricoles dans une usine russe

Un groupe de correspondants de Zambie, du Congo, de Tanzanie et d'Éthiopie est venu en Russie sous l'égide de Rossotrudnitchestvo, agence fédérale russe dont... 09.08.2024

Ils ont visité l'usine Kirov, un important constructeur russe de machines établi à Saint-Pétersbourg.L'entreprise a déjà fourni sa production de la marque Kirovets à l'Éthiopie, à la Libye, au Kenya, à l'Ouganda et à l'Afrique du Sud. Elle négocie les livraisons en Égypte et au Nigeria, et cherche de nouveaux partenaires dans la région, a raconté Gueorgui Pertinava, directeur des ventes de l'Usine des tracteurs de Saint-Pétersbourg.Les journalistes se sont rendus aussi aux usines Tauras-Fenix et Tauras-Plast. Ces entreprises sont parmi les plus grandes de Saint-Pétersbourg à fabriquer des articles et des emballages en plastique.

