De nouveaux missiles de croisière au service de la Marine du CGRI en Iran - photos

De nouveaux missiles de croisière au service de la Marine du CGRI en Iran - photos

Un grand nombre de nouveaux missiles antinavires a été remis. Ceux-ci ont des unités de combat puissantes et il est impossible de les intercepter, selon le... 09.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-09T16:53+0200

Les forces navales ont également reçu divers systèmes de missiles à longue et moyenne portée, des drones d’attaque et de reconnaissance, des systèmes de guerre radio-électronique et des radars navals. Seuls 210 des 2654 systèmes ont été dévoilés pour des raisons de sécurité.

