Au Ghana, une nouvelle raffinerie d’or inaugurée

D'une capacité de 120 tonnes par an, elle permettra de traiter la totalité de l'or produit dans le pays. Celle-ci est évaluée à quatre millions d'onces par an... 09.08.2024, Sputnik Afrique

L'entreprise contribuera à multiplier les recettes tirées de l’exploitation aurifère tout en créant des emplois. Elle a été inaugurée le 8 août à Accra.L'usine, capable de raffiner de l’or 24 carats, soit une pureté de 99,99%, créera 80 à 120 emplois directs et offrira 500 opportunités d’emplois indirects.La Royal Ghana Gold Refinery est le fruit d'un partenariat entre la Banque centrale du Ghana et la société indienne Rosy Royal Minerals Limited. Elle devrait être détenue à 20% par le gouvernement du Ghana et à 80% par Rosy Royal Minerals Limited.

