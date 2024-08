Région de Koursk: Kiev a perdu en 24 heures 400 militaires et 32 blindés, selon la Défense russe

Durant la journée écoulée, l'ennemi n’a pu progresser à l'intérieur du territoire russe; des avions, des missiles et l'artillerie ont été engagés dans l'opération;

Au total, les pertes de l'Ukraine sur l'axe de Koursk se sont chiffrées à 660 militaires et 82 blindés, dont huit chars, 12 véhicules blindés de transport de troupes, six véhicules blindés de combat d'infanterie, 55 engins blindés de combat et un véhicule du génie;