Le programme du Forum économique oriental 2024 révélé

L'événement se tiendra du 3 au 6 septembre à Vladivostok, en Extrême-Orient russe. 08.08.2024, Sputnik Afrique

Le thème principal de l'édition 2024 est "Extrême-Orient 2030". Le développement de cette région est une priorité nationale pour le XXIe siècle, a indiqué Iouri Troutnev, représentant du Président russe dans cette région.Le programme d'affaires est réparti en sept blocs:Lors du forum, des représentants d'organes étatiques russes et étrangers, des experts et des hommes d'affaires examineront:Le programme prévoit également des dialogues d'affaires entre entrepreneurs russes et leurs partenaires chinois, indiens et des pays de l'ASEAN.Le forum est organisé par la fondation Roscongress.

