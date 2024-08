Les contrats ont été signés par Rushydro, entreprise russe spécialisée dans les centrales hydroélectriques, et le ministère de l'Énergie et des barrages ainsi... 08.08.2024, Sputnik Afrique

Énergie hydraulique et gestion des eaux: la Russie a conclu plusieurs accords avec le Soudan du Sud

Les contrats ont été signés par Rushydro, entreprise russe spécialisée dans les centrales hydroélectriques, et le ministère de l'Énergie et des barrages ainsi que celui des Ressources en eau et de l'irrigation.