Attaques racistes au Royaume-Uni: les ressortissants de ces pays africains appelés à être prudents

Suite à la vague d'émeutes violentes ciblant les migrants dans plusieurs villes britanniques, il a été conseillé aux Tanzaniens, aux Nigérians et aux Kenyans... 08.08.2024, Sputnik Afrique

Les émeutes, alimentées par la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux, ont imputé à tort aux migrants musulmans la mort de trois fillettes à Southport. L'auteur présumé, Axel Muganwa Rudakubana, 17 ans, n'est pas un migrant et l’information a été largement démentie.De violentes manifestations ont visé des mosquées et des hôtels abritant des demandeurs d'asile dans plusieurs villes. Les responsables de la police ont identifié un possible lien paramilitaire avec les troubles et ont déployé plus de 6.000 policiers pour faire face à la situation. Plus de 400 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent.

