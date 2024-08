https://fr.sputniknews.africa/20240807/un-autre-acte-terroriste-moscou-commente-lattaque-ukrainienne-sur-la-region-russe-de-koursk-1067758829.html

"Un autre acte terroriste": Moscou commente l'attaque ukrainienne sur la région russe de Koursk

"Un autre acte terroriste": Moscou commente l'attaque ukrainienne sur la région russe de Koursk

07.08.2024 - "Je vais simplement rappeler de quoi il s'agit: с'est un autre acte terroriste. Il est évidemment dirigé contre la population mondiale, contre la population...

Lors de cette attaque survenue le 6 août, des bâtiments résidentiels et administratifs, tout comme des infrastructures civiles ont été la cible de tirs, a déclaré le Comité russe d’enquête. Le chef de l’instance a ordonné d’ouvrir une procédure pénale.De son côté, la Défense russe a précisé les détails de l'attaque: ▪️ Vers 08h00, environ 300 soldats ukrainiens appuyés par 11 chars et 22 blindés ont attaqué les positions russes près des villages de Nikolaïevo-Daryino et d'Olechnya▪️ Les troupes de protection de la frontière et les garde-frontières du FSB repoussent les attaques et frappent les troupes ukrainiennes dans la zone frontalière et leurs renforts dans la région ukrainienne de Soumy▪️Les forces russes ont détruit 16 blindés ukrainiens à la frontière près de la région de Soumy ▪️ Des renforts russes sont partis vers la zone d'affrontements située à la frontière avec la région de Soumy ▪️Les forces russes ont attaqué des zones de concentration de troupes ukrainiennes près de Bassovka, Jouravka, Khoten, Iounakovka, Belovody et Khrapovchtchina, dans la région de Soumy.

