Rupture Niamey-Kiev: L'Ukraine "cherche à transposer le conflit avec la Russie" sur le sol de l'AES

"L'Ukraine, qui est à plus de 6.000 kilomètres de notre pays, se permet de rentrer dans un conflit qui ne la regarde pas", a déclaré à Sputnik Afrique un... 07.08.2024, Sputnik Afrique

Pour lui, Kiev est une "sorte de jouet entre les mains des néo-colonialistes pour s'attaquer aux intérêts de la Russie et des pays africains". Alors que la situation sur le terrain en Ukraine est défavorable, les Européens cherchent à "venir attaquer la Russie sur un terrain de ses partenaires", explique-t-il. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie envisage de porter plainte devant le Conseil de sécurité des Nations unies et "c'est toute l'Afrique qui risque de faire front commun derrière la Confédération des États du Sahel" dans cette démarche, estime l'expert. D'un autre côté, l'Ukraine, l'Otan et l'Union européenne "sont actuellement vus par les Africains comme des pays qui ne souhaitent pas la paix dans la sous-région ouest-africaine", tranche-t-il.

