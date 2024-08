https://fr.sputniknews.africa/20240807/rupture-mali-ukraine-face-aux-sponsors-du-terrorisme-les-autres-etats-consolideront-leurs-unions-1067767673.html

Rupture Mali-Ukraine: face aux sponsors du terrorisme, les autres États "consolideront leurs unions"

Rupture Mali-Ukraine: face aux sponsors du terrorisme, les autres États "consolideront leurs unions"

Sputnik Afrique

C’est cette réaction au soutien par Kiev de groupes armés sur le continent africain, dénoncé par Bamako, que prédit, au micro de Sputnik Afrique, le chef de la... 07.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-07T16:59+0200

2024-08-07T16:59+0200

2024-08-07T16:59+0200

opinion

mali

ukraine

république centrafricaine

états-unis

royaume-uni

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/07/1067767392_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d8019ccbbf155426f5c4d0ad8fa604d.jpg

Le passé colonial est à rejeter et les pays "commencent à respirer plus librement", constate Alexandre Ivanov. Pour autant, les anciens colonisateurs n'abandonnent pas et "traitent les pays africains comme s'ils leur devaient quelque chose", alors que c'est loin d'être le cas, souligne-t-il. Le désordre a été maintenu à dessein pour permettre le pillage des ressources naturelles du continent. "Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intéressés à déstabiliser l'ensemble de la communauté mondiale", indique M.Ivanov. Il ajoute que l'Ukraine se prête elle aussi à cette pratique.

mali

ukraine

république centrafricaine

états-unis

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, mali, ukraine, république centrafricaine, états-unis, royaume-uni