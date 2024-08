https://fr.sputniknews.africa/20240807/rca-ingerence-de-kiev-dans-les-affaires-du-mali-denoncee-par-des-plateformes-de-la-societe-civile-1067761626.html

RCA: Ingérence de Kiev dans les affaires du Mali dénoncée par des plateformes de la société civile

"Il est évident que les actions de l'Ukraine sont contrôlées par les États-Unis. À travers l'Ukraine, les États-Unis déploient des terroristes dans différentes...

Après la vague d'indignation provoquée en Afrique par les déclarations de la partie ukrainienne, Washington a fait pression sur "sa marionnette" pour y mettre fin, ont indiqué les activistes lors d’une conférence de presse conjointe le 6 août. De plus, les porte-paroles ont fait part de leur solidarité aux peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger, "engagés dans une lutte honorable contre le néocolonialisme" et contre le "terrorisme soutenu par l’Ukraine".

