https://fr.sputniknews.africa/20240807/lembargo-sur-les-armes-leve-la-rca-a-la-possibilite-de-se-developper-en-tant-quetat-independant-1067769504.html

L'embargo sur les armes levé, la RCA a la "possibilité de se développer en tant qu'État indépendant"

L'embargo sur les armes levé, la RCA a la "possibilité de se développer en tant qu'État indépendant"

Sputnik Afrique

"Cette décision était attendue depuis longtemps. Depuis 2013, la Russie n'a cessé d'apporter son soutien. Il était très difficile de lutter contre les bandes... 07.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-07T18:06+0200

2024-08-07T18:06+0200

2024-08-07T18:06+0200

opinion

république centrafricaine

russie

occident

groupes armés

armée

armes

embargo

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102824/84/1028248458_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_2453eec53733d6f3909f58c6c7042c90.jpg

"Nous savons que les gangs sont armés avec des armes plus lourdes et plus modernes par les pays occidentaux, hostiles aux pays africains", explique Alexandre Ivanov. La levée de l'embargo permettra à l'armée nationale de se doter d'armes plus modernes.Aujourd'hui la RCA a une présidence et un parlement forts, rappelle le responsable. L'armée se renforce aussi à travers l'interaction avec des instructeurs russes chargés de former les forces de sécurité et la gendarmerie, ajoute-t-il. Résultat, les groupes armés "passent progressivement du côté de l'État" et le territoire national "est pratiquement sous le contrôle" des autorités.

république centrafricaine

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, république centrafricaine, russie, occident, groupes armés, armée, armes, embargo