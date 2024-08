https://fr.sputniknews.africa/20240807/ils-induisent-en-erreur-leur-peuple-un-journaliste-tanzanien-sur-linterdiction-des-medias-russes-1067770843.html

"Ils induisent en erreur leur peuple": Un journaliste tanzanien sur l'interdiction des médias russes

"Interdire les agences [de presse] de Russie n'est pas vraiment [légitime] à l'encontre du droit du citoyen et du droit d'être informé", a déclaré à Sputnik... 07.08.2024, Sputnik Afrique

Il a déploré ce manque de respect envers ce droit fondamental et expliqué que sa chaîne utilisait les médias russes parmi d'autres sources d'actualités et d'informations.Coopération Russie-AfriqueL'Afrique a tout à gagner de la Russie dans divers secteurs au-delà de la sécurité alimentaire, tandis que le continent peut offrir à la Russie des avantages économiques uniques, a-t-il souligné en marge de la table ronde "Sécurité alimentaire: la clé de l'avenir" qui se tient à Moscou. Ce sont les méthodes "pratiques" de la Russie qui attirent les nations africaines, a fait remarquer à Sputnik Afrique un autre participant à cet événement, le journaliste Solomon Haileyesus, de l'Ethiopian Broadcasting Corporation. Il a également évoqué l'importance des BRICS pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement en raison des disparités politiques, économiques et idéologiques causées par les grandes puissances.

