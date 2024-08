Transfert des Forces US du Niger vers la Côte d’Ivoire: quels enjeux géostratégiques?

"Des exercices navals conjoints ont été exécutés du 17 au 24 février 2023 par l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine au large de l’Afrique australe, non loin de la province côtière de KwaZulu-Natal, dans l’océan Indien. Il s’agit du second exercice trilatéral, après l’entraînement conjoint des Marines chinoise, russe et sud-africaine, en 2019, dans les eaux du cap de Bonne-Espérance. Ces exercices laissent entrevoir une stratégie de ces pays d’avoir une présence globale dans tous les océans du globe", estime l’expert. "Le bloc militaire émergeant au sein des BRICS à moyen et long termes aura vocation à jouer un rôle important au même titre que les alliances militaires qui se développent dans les océans Indien et Pacifique autour des États-Unis", conclut-il.