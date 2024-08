https://fr.sputniknews.africa/20240806/solution-nucleaire-au-burkina-le-russe-rosatom-investit-a-ouagadougou--1067755876.html

Solution nucléaire au Burkina: le russe Rosatom investit à Ouagadougou

L'équipe de l'agence nucléaire russe Rosatom est venue ce 6 août à Ouagadougou pour échanger sur la construction d'une centrale nucléaire au Burkina

Durant cette semaine, les spécialistes discuteront notamment du lieu de construction.L'énergie est un levier avec lequel le pays peut acquérir une véritable souveraineté, a indiqué durant la rencontre avec la délégation russe le ministre Yacouba Zabré Gouba, selon une source de Sputnik.D’après le ministre, concernant le stade de pré-construction, il ne reste que 2 étapes: la signature de l’accord qui va concerner les deux pays et l’offre technique."Nous ne pourrons pas dire exactement la date, mais nous ferons tout pour réaliser ce projet le plus vite, possible", a fait savoir Alexandre Rener, ingénieur en chef de Rosatom, toujours selon le communiqué. Le Burkina et la Russie ont signé en juin 3 mémorandums d’entente pour la mise en œuvre de la feuille de route de la construction de la centrale.

