https://fr.sputniknews.africa/20240806/lukraine-veut-destabiliser-les-allies-de-la-russie-en-afrique-selon-un-militant-panafricaniste--1067756307.html

L'Ukraine veut déstabiliser les alliés de la Russie en Afrique, selon un militant panafricaniste

L'Ukraine veut déstabiliser les alliés de la Russie en Afrique, selon un militant panafricaniste

Sputnik Afrique

Kiev et ses alliés occidentaux soutiennent le terrorisme au Sahel en vue de déstabiliser la Russie, partenaire choisie par certains pays du continent, a... 06.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-06T18:44+0200

2024-08-06T18:44+0200

2024-08-06T18:44+0200

international

opinion

ukraine

terrorisme

mali

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/08/1064515338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfce74a8fb163d54e01b3041d94fe611.jpg

Affaibli sur le champ de bataille, Kiev tente de s'attaquer aux partenaires de la Russie en Afrique en soutenant des groupes terroristes, a déclaré ce mardi 6 août à Sputnik Afrique Egountchi Behanzin, militant panafricaniste et président de la Ligue de défense noire africaine.Déstabilisation ukrainienne et terrorismeL'Ukraine agit en "État terroriste" en s'ingérant dans les affaires intérieures du Mali, État souverain, souligne encore Egountchi Behanzin.Des Ukrainiens jouent d'ailleurs un rôle de déstabilisation en Afrique depuis les années 1970, rappelle le militant, en jouant les mercenaires pour le gouvernement français. Des Ukrainiens étaient notamment impliqués dans le bombardement de Bouaké en 2004, rappelle-t-il.Ne pas compter sur la CEDEAOS'il salue les initiatives des membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) pour rompre avec Kiev, Egountchi Behanzin ne se fait pas d'illusion sur la position de la CEDEAO.Pour dénoncer les actes de Kiev, Egountchi Behanzin compte plutôt mettre en place des actions de mobilisation et de protestation devant les représentations diplomatiques de l'"État terroriste d'Ukraine".

ukraine

mali

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, opinion, ukraine, terrorisme, mali, sahel