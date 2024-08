https://fr.sputniknews.africa/20240806/liran-se-serait-prepare-a-frapper-israel-dans-les-prochains-jours-1067751711.html

L'Iran se serait préparé à frapper Israël dans les prochains jours

L'Iran se serait préparé à frapper Israël dans les prochains jours

Sputnik Afrique

Depuis ce week-end, l’Iran déplace des lanceurs de missiles et mène des exercices militaires, ce qui pourrait laisser supposer à une attaque, selon le Wall... 06.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-06T12:50+0200

2024-08-06T12:50+0200

2024-08-06T12:50+0200

international

iran

hamas

islamistes

israël

frappe de roquette

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Le 5 août, des bruits d'explosion ont été entendus dans la ville iranienne d'Ispahan, selon l’agence IRNA. Plus tard dans la journée, le Corps des Gardiens de la révolution islamique a confirmé la tenue de manœuvres militaires dans la zone. Le 31 juillet, le guide suprême iranien Ali Khamenei a ordonné une frappe directe contre Israël en réponse à l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran, avait écrit le New York Times. Plus tard, le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Onu a déclaré que son pays se réservait le droit de légitime défense au moment opportun.Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a été tué le 31 juillet dans une explosion à Téhéran où il était arrivé pour participer à l'investiture du nouveau Président iranien. Le Hamas impute l’opération à Israël et aux États-Unis. Il n’y a eu aucune revendication de l’opération. Selon Moscou, l’assassinat du dirigeant palestinien risque d’entrainer une nouvelle escalade dans la région.

iran

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, iran, hamas, islamistes, israël, frappe de roquette