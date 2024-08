https://fr.sputniknews.africa/20240806/lelimination-du-chef-du-hamas-prolongera-le-conflit-selon-mahmoud-abbas-1067750910.html

L’élimination du chef du Hamas prolongera le conflit, selon Mahmoud Abbas

L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh a pour objectif de "prolonger la guerre et d’en élargir la portée", a déclaré selon Mahmoud Abbas dans une interview à Sputnik. 06.08.2024, Sputnik Afrique

Le Président de l'État de Palestine a déclaré que l’opération d’élimination du chef du Hamas "aura un impact négatif sur les négociations en cours visant à mettre fin à l’agression et au retrait des troupes israéliennes de Gaza". Cet assassinat, survenu le 31 juillet à Téhéran, est un "acte lâche", a-t-il dit. Les autorités israéliennes "doivent abandonner leurs ambitions et cesser leurs actions agressives contre notre peuple et notre cause, respecter le droit international et mettre en œuvre l'Initiative de paix arabe, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat et durable et le retrait des troupes de la bande de Gaza", a indiqué Mahmoud Abbas. L’Initiative de paix arabe propose à Israël de normaliser ses relations avec ses voisins du Moyen-Orient en échange de la libération des territoires palestiniens occupés.️Le Président palestinien a appelé son peuple à "à la persévérance, à l'unité et à la patience".

