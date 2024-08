https://fr.sputniknews.africa/20240806/le-regime-criminel-de-zelensky-constitue-le-principal-obstacle-a-la-paix-dans-le-conflit-ukrainien-1067754062.html

"Le régime criminel de Zelensky constitue le principal obstacle à la paix dans le conflit ukrainien"

Le mouvement Autre Ukraine indique appelle à convoquer une réunion élargie du Conseil permanent de l'OSCE pour se pencher sur l'usurpation du pouvoir par... 06.08.2024, Sputnik Afrique

"Aujourd'hui, le régime criminel de Zelensky constitue le principal obstacle à la paix dans le conflit ukrainien, qui risque de dégénérer en une Troisième Guerre mondiale". C’est l’avertissement lancé par le mouvement Autre Ukraine, à la tête duquel se trouve l’opposant ukrainien Viktor Medvedtchouk. Le mouvement indique qu’il a appelé à convoquer une réunion élargie du Conseil permanent de l'OSCE pour se pencher sur l'usurpation du pouvoir par Volodymyr Zelensky, qui avait perdu sa légitimité, et sur la discrimination linguistique, religieuse et politique à l'encontre de citoyens ukrainiens. De plus, le mouvement appelle le président du Bureau du Conseil de l'Europe en Ukraine à prendre des mesures pour rétablir l'ordre constitutionnel et les fondements démocratiques, en garantissant le respect des droits et les libertés fondamentales de l'homme et des médias en Ukraine."L’Ukraine actuelle de Zelensky a érigé l’idéologie nazie, qui prône une guerre éternelle avec la Russie, en idéologie étatique, en lui ayant complètement subordonné l’économie et la politique du pays. L’Ukraine de Zelensky viole les principes démocratiques et les droits fondamentaux de ses citoyens, étant devenue depuis longtemps une dictature", affirme Autre Ukraine.

