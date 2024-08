https://fr.sputniknews.africa/20240806/le-niger-rompt-les-relations-diplomatiques-avec-lukraine-1067758023.html

Le Niger rompt les relations diplomatiques avec l'Ukraine

Quarante-huit heures après le Mali, les autorités du Niger ont aussi annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. 06.08.2024, Sputnik Afrique

Le Niger rompt, avec effet immédiat, les relations diplomatiques avec l'Ukraine, a annoncé ce mardi 6 août le colonel-major Abdourahamane Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) nigérien. Le Niger "rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur et s'inclinent devant leur mémoire", a-t-il ajouté.Selon le responsable, le gouvernement nigérien "a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables d'Andriy Yusov, porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyés par ceux, encore plus indécents, de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare" perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes (FAMA).

