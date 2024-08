https://fr.sputniknews.africa/20240806/kiev-a-ete-defait-des-2022-pour-cette-raison-selon-un-francais-se-battant-pour-le-donbass-1067754253.html

Kiev a été défait dès 2022 pour cette raison, selon un Français se battant pour le Donbass

06.08.2024

La défaite de l'Ukraine a eu lieu dès le début de l'opération spéciale militaire russe dans le Donbass en 2022, "au moment où elle a refusé de signer les accords de paix avec les Russes", a déclaré à Sputnik Afrique Sergueï Munier, commandant français du détachement Normandie-Niemen se battant côté russe.Au final, "l'Ukraine a perdu la moitié de sa population en tout", il y a des personnes mobilisées de force. La population ukrainienne n'est plus aussi favorable au gouvernement qu'auparavant et des mobilisés de force "ne veulent pas aller se battre".Dans ce contexte, est-ce que les Occidentaux vont devoir manœuvrer pour installer des systèmes d'armement autour de l'Ukraine?"Je pense que c'est possible", avance encore Sergueï Munier.

