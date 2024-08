https://fr.sputniknews.africa/20240806/engage-dans-le-donbass-un-francais-evoque-les-progres-des-forces-russes-a-tchassov-yar--1067753935.html

Engagé dans le Donbass, un Français évoque les progrès des forces russes à Tchassov Yar

Les forces russes montrent "plus de coordination" et emploient de nouvelles méthodes, dit à Sputnik Afrique Sergueï Munier, commandant de l’unité droniste... 06.08.2024, Sputnik Afrique

Interrogé par Sputnik Afrique, Sergueï Munier, commandant de l’unité Normandie-Niémen dans le Donbass, débriefe la situation dans la ville de Tchassov Yar: "En deux mois on a avancé d'une dizaine de kilomètres et on a pu déjà prendre sous contrôle le quartier est, le quartier qui s'appelle le canal de Tchassov Yar". Il note que les forces russes montrent "plus de coordination" et emploient de nouvelles méthodes. "Il y a des moyens de communication qui permettent d'avoir l'information en temps réel, de pouvoir, pour les officiers observer sur les écrans la situation, pouvoir donner des ordres ou désigner des cibles". De plus, plusieurs unités du corps des volontaires sont présents, et ils "ont des moyens pour faire des frappes massives avec une quantité suffisante de drones kamikazes".

