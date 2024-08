https://fr.sputniknews.africa/20240806/deux-navires-de-la-flotte-russe-du-pacifique-arrivent-en-inde---video-1067757864.html

Deux navires de la flotte russe du Pacifique arrivent en Inde - vidéo

Le croiseur lance-missiles Variag et la frégate Maréchal Chapochnikov sont arrivés à Cochin, en Inde, selon la Flotte russe du Pacifique. 06.08.2024, Sputnik Afrique

Un groupe naval de la flotte russe du Pacifique comprenant le croiseur Variag et la frégate Maréchal Chapochnikov a fait escale dans le port indien de Cochin, en mer d'Oman, a annoncé le service de presse de la Flotte.Les navires vont se réapprovisionner en vivres et carburant. Entretemps, les marins russes prendront connaissance des curiosités de la ville et participeront à des événements sportifs communs avec des marins indiens.Les navires ont quitté leur base le 22 janvier dernier. Les équipages ont déjà effectué plusieurs dizaines d'exercices et séances d'entraînement. Cette mission a déjà mené le groupe naval en Érythrée, en Inde, en Iran, à Oman, au Qatar et au Sri Lanka.

