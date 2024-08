https://fr.sputniknews.africa/20240806/choix-personnels-lambassade-russe-au-nigeria-sur-les-manifestants-portant-des-drapeaux-russes-1067751526.html

"Choix personnels": l'ambassade russe au Nigeria sur les manifestants portant des drapeaux russes

"Choix personnels": l'ambassade russe au Nigeria sur les manifestants portant des drapeaux russes

Drapeaux russes portés par des manifestants au Nigeria sont des "choix personnels" qui "ne reflètent aucune position officielle ou politique du gouvernement... 06.08.2024, Sputnik Afrique

L’ambassade russe au Nigeria a réagi aux images de manifestants nigérians, dans le nord du pays, portant des drapeaux russes et scandant des slogans faisant allusion à Vladimir Poutine."Ni le gouvernement de la Fédération de Russie ni les responsables russes ne sont impliqués dans ces activités et ne les coordonnent en aucune façon", selon le communiqué de l’ambassade russe. "La Russie n'interfère pas dans les affaires intérieures des États étrangers, y compris le Nigeria", indique la mission diplomatique avant d’affirmer: "Nous respectons la démocratie nigériane et pensons que les manifestations pacifiques conformes à la loi nigériane sont une preuve de démocratie. Cependant, si ces événements entraînent des perturbations ou des actes de violence, nous les condamnerions strictement". La mobilisation au Nigeria se poursuit depuis le 1er août. Des milliers de Nigérians sont sortis dans les rues en dénonçant la politique économique du gouvernement. Un couvre-feu total de 24 heures a d'ailleurs été instauré dans six États. Plus de 700 personnes ont été arrêtées.

